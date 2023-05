Il PlayStation VR2 è andato un po’ meglio del modello precedente

Contrariamente ad ogni previsione, sembra che le vendite del PlayStation VR2 stiano andando molto meglio rispetto a quelle del suo predecessore. O, quantomeno, il visore ha venduto decentemente nelle settimane successive al suo lancio.

Durante una presentazione aziendale, Sony ha rivelato di aver venduto quasi 600.000 unità di PS VR2 durante le prime sei settimane dal lancio. Ciò corrisponde a circa l’8 percento in più delle vendite di PS VR nello stesso periodo. Come nota PushSquare, questo numero copre solo le vendite fino all’inizio di aprile, quindi è probabile che Sony abbia superato già la soglia delle 600.000 unità, specialmente considerando che il visore è ora disponibile anche nei negozi, dopo essere stato inizialmente venduto in esclusiva per due mesi sul sito web di Sony.

Oltre ad annunciare il successo del lancio di PS VR2, Sony ha condiviso anche alcune informazioni sui suoi piani futuri. Apparentemente, l’azienda intende investire sempre più denaro nello sviluppo di nuove franchise per PlayStation nei prossimi anni. Entro l’anno fiscale 2025, l’obiettivo è di avere un equilibrio del 50-50 tra gli investimenti di PlayStation Studios per vecchie e nuove IP.

In base al grafico presentato, negli ultimi anni si è focalizzata principalmente su franchise ben noti per la console, come God of War e Horizon. Ad esempio, nel 2019 ha destinato solo il 20 percento degli investimenti allo sviluppo di nuove proprietà. Per l’anno fiscale 2023, il focus è ancora sulle attuali IP, sebbene in misura leggermente inferiore: il 40 percento degli investimenti di PlayStation Studios andrà alle nuove franchise.