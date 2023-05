Gli “Shorts” invadono anche YouTube Music: Google testa una nuova funzione

A quanto pare, YouTube vuole portare gli Shorts, i video brevi e verticali, su modello TikTok, anche sulla sua app Music. Non stiamo descrivendo uno scenario meramente ipotetico, dato che Google sta già testando questa nuova funzione.

Da anni l’interfaccia di YouTube Music è rimasta relativamente invariata. Nella porzione inferiore dello schermo sono presenti i pulsanti dedicati alla homepage, alla sezione Esplora e alla Libreria. Nient’altro. Eppure, stando ad alcuni screenshot condivisi da alcuni utenti che hanno avuto accesso in anteprima alla nuova funzione, sembra proprio che presto verrà introdotto anche un nuovo pulsante, che rimanda ad una quarta ed inedita sezione dedicata agli Shorts. Curiosamente, l’icona non è quella della sezione Shorts di YouTube, ma è una versione stilizzata del classico “Play Button”.

I dettagli sulla nuova sezione sono ancora molto pochi. Non è chiaro se ospiterà delle vere e proprie clip di pochi minuti, o se semplicemente mostrerà dei video di diverse lunghezze dedicati alla musica (come spezzoni di live, video ufficiali dei singoli e via dicendo).

La novità, che al momento è un semplice test e non sappiamo se e quando verrà implementata per tutti, deve stupire fino ad un certo punto. Del resto, con l’ultimo aggiornamento alla sua UI, perfino Spotify si è “tiktokticizzato”, implementando lo scrolling verticale nel feed principale.