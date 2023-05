BTS Solo Documentaries: trailer dell’evento cinematografico mondiale

Nexo Digital ha rilasciato il trailer dell’evento cinematografico BTS Solo Documentaries, che propone sul grande schermo i documentari da solisti di due grandi icone pop, j-hope e SUGA, membri dei BTS a cui sono stati recentemente dedicati i docufilm “j-hope IN THE BOX” e “SUGA: Road to D-DAY“. Le due pellicole saranno distribuite insieme, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il 17 e il 18 giugno grazie a un evento speciale. In concomitanza con il decimo anniversario dei BTS, gli spettatori potranno avere un accesso speciale dietro le quinte e scoprire sul grande schermo la vita e il lavoro di queste due superstar della musica attraverso un’esperienza coinvolgente e sonorità eccezionali. I biglietti saranno disponibili su www.btssolodocumentaries.com e nexodigital.it a partire dal 17 maggio. Informazioni aggiornate sui biglietti e sui cinema che programmeranno i film evento saranno disponibili sul sito ufficiale del film.

Il primo dei due documentari, “j-hope IN THE BOX” segue il fenomeno j-hope in ogni fase di lavorazione del suo primo album da solista, dal titolo Jack In The Box. Gli spettatori potranno osservare da vicino il processo creativo dell’artista durante la preparazione dell’album e assistere all’epica performance di j-hope al Lollapalooza 2022 e al Listening Party di Jack In The Box.

SUGA, invece, dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey, in “SUGA: Road to D-DAY” intraprende un nuovo viaggio musicale parallelo, girando il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo album solista D-DAY. Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del ‘blocco dello scrittore’ e scava in profondità nei ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. “SUGA: Road to D-DAY” include anche clip dal vivo di canzoni tratte dall’album, D-DAY.

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan ma anche di “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali.

