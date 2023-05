Volvo Penta IPS 40: l’innovativa piattaforma per yacht da 25 a 55 metri

La propulsione Volvo IPS 40 utilizza due motori Volvo Penta D13 conformi agli standard IMO Tier III per i gas di scarico.

Volvo Penta ha presentato la sua ultima innovazione nel settore dei motori marini con la nuova piattaforma Volvo IPS. Questa piattaforma si distingue per la sua versatilità e la sua compatibilità con diverse fonti di energia, offrendo soluzioni sia per motori endotermici alimentati da combustibili rinnovabili, sia per sistemi completamente elettrici o soluzioni ibride.

Una delle caratteristiche principali della piattaforma è la propulsione Volvo IPS 40, che utilizza due motori Volvo Penta D13 conformi agli standard IMO Tier III per i gas di scarico. Tuttavia, la piattaforma è progettata per supportare diverse combinazioni energetiche, offrendo una maggiore flessibilità e modularità. A seconda della configurazione, ogni imbarcazione equipaggiata con la piattaforma può avere da 4 a 8 fonti di energia diverse.

In termini di prestazioni, il Volvo Penta IPS ha dimostrato nel corso degli anni di essere efficiente, manovrabile e performante grazie al sistema a doppia elica traente. La nuova piattaforma professionale si propone di spingere ulteriormente i confini dell’innovazione, dell’efficienza e della sostenibilità, offrendo un risparmio di carburante e di emissioni fino al 30% rispetto alle tradizionali installazioni entrobordo.

Oltre alle prestazioni, la piattaforma Volvo Penta IPS punta anche a migliorare il comfort di bordo. Il pacchetto di propulsione è progettato in modo compatto, consentendo una sala macchine ridotta e creando più spazio abitabile a bordo. Nuovi supporti antivibrazione e un sistema di scarico integrato contribuiscono a ridurre i livelli di rumorosità, offrendo un’esperienza di comfort eccezionale.

Volvo Penta si impegna a fornire un solido supporto post-vendita per la piattaforma IPS, che include la disponibilità di parti di ricambio in tutto il mondo, assistenza clienti 24/7, connettività avanzata per la manutenzione predittiva e la diagnostica remota, nonché il download remoto del software. Queste iniziative sono finalizzate a massimizzare i tempi di attività e la soddisfazione dei clienti.

Attualmente, la piattaforma professionale Volvo Penta IPS è soggetta a test approfonditi in acqua, compresi test su imbarcazioni professionali, per garantire la sua affidabilità e prestazioni ottimali. Con la sua nuova piattaforma Volvo IPS, Volvo Penta continua a dimostrare il suo impegno verso l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità nel settore dei motori marini. Questa piattaforma offre soluzioni versatili e performanti per imbarcazioni da 25 a 55 metri, consentendo agli armatori di godere di un’esperienza di navigazione avanzata e rispettosa dell’ambiente.