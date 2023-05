Transformers: Il Risveglio, una clip e due spot con scene inedite

L’avvento del nuovo lungometraggio live action della saga degli Autobot si avvicina: il 7 giugno i cinema saranno “invasi” dai mitici Transformers con la loro nuova avventura corale, che vedrà ancora una volta infiammarsi la battaglia tra i difensori guidati da Optimus Prime e gli aggressivi Decepticon. In mezzo a loro, questa volta, anche i Maximal, transformer che hanno preso la forma di creature bestiali, invece che di automezzi. Due nuovi spot da mezzo minuto e una clip inedita ci mostrano cosa possiamo attenderci da questa nuova avventura dal titolo Transformers: Il Risveglio.

Parliamo del settimo film della saga, sesto se calcoliamo Bumblebee come effettivo spin-off prequel: anche questo, in realtà, è un prequel, essendo ambientato precedentemente alla prima pellicola della serie. Altro dettaglio interessante è quello relativo al design dei Transformers stessi, che dopo Bumblebee è venuto a somigliare molto a quello delle serie animate preesistenti ma in versione “realistica”, divenendo quindi molto riconoscibile per il pubblico dei trenta-quarantenni, a differenza dei primi film in cui il design era stato completamente rinnovato.

Nel cast del film, diretto da Steven Caple Jr., abbiamo Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández, mentre la sceneggiatura è di Joby Harold e Darnell Metayer & Josh Peters e Erich Hoeber & Jon Hoeber. I produttori vedono anche il ritorno di alcuni nomi storici come Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto e Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian, Duncan Henderson. I produttori esecutivi sono Steven Spielberg, Brian Goldner, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An.

Questa la sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il globo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

