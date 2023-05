The Walking Dead: Daryl Dixon – Ecco il teaser trailer

Ecco il teaser che presenta la produzione della serie TV The Walking Dead: Daryl Dixon.

AMC ha pubblicato il teaser trailer della serie spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, in cui vedremo protagonista il personaggio interpretato da Norman Reedus. Nel filmato si vedono dei brevi estratti dei lavori sul set, considerando che il telefilm è ancora in produzione.

Ecco il teaser.

Nel cast vedremo anche Anne Charrier (“The Last Deadly Mission”), Eriq Ebanouey (“Fox Hunt”), Laika Blanc Francard (“My Night”), Louis Puech Scigliuzzi, e Romain Levi (“The Tunnel”). Clémence Poésy (The Essex Serpent) e Adam Nagaitis (Chernobyl) saranno i protagonisti al fianco di Norman Reedus.

Il telefilm è ambientato dopo gli eventi della serie su The Walking Dead, e porta il personaggio di Daryl in Francia, mostrando un nuovo livello a cui si è spinta la catastrofe mondiale. Clemence Poesy vestirà i panni del personaggio di Isabelle, il membro di un gruppo religioso che si unirà a Daryl, facendo un viaggio attorno alla Francia che la porterà a confrontarsi con il suo passato. Nagaitis interpreta Quinn, un inglese che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica facendo il mercante e proprietario del Demimonde, un sexy nightclub underground.