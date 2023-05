The Flash: il trailer cinese mostra nuove scene del film

Online è stato diffuso il trailer cinese di The Flash, che ci ha permesso di scoprire nuove scene del lungometraggio che arriverà a giugno nelle sale cinematografiche. Attraverso questo filmato la timeline della storia, almeno nella parte iniziale, sembra essere stata resa più comprensibile.

Ecco il trailer.

New The Flash trailer for China with tons of new footage⚡️#TheFlashMovie pic.twitter.com/Eadn1lVYcQ — The Flash Film News (@FlashFilmNews) May 23, 2023

Nel filmato vediamo inizialmente Barry ed il Bruce Wayne di Ben Affleck discutere del fatto che si siano creati dei problemi a livello spazio-temporale che il supereroe scarlatto ha la possibilità di rimettere apposto. Ma le cose non andranno esattamente per il verso giusto.

Nel video viene mostrata anche una scena in cui ci sono alcuni ragazzi che si esaltano nel vedere Flash in azione, ed i due Barry che discutono all’interno della cameretta del personaggio.

Ricordiamo che in The Flash vedremo protagonisti Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train,” “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk,” “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite,” “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League,” “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens,” “Man of Steel”), Ben Affleck e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming,” “Batman”).