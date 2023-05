Swappie, che vende smartphone ricondizionati, ha annunciato la nuova linea “Premium”: iPhone usati ma pari al nuovo

Swappie, il noto rivenditore di iPhone ricondizionati, ha lanciato la Serie Premium, una collezione esclusiva di telefoni che rappresenta soltanto l’1% del loro stock totale. I dispositivi appartenenti a questa serie offrono una combinazione perfetta tra estetica impeccabile e una batteria con capacità al 100%.

Solo l’1% degli smatphone ricondizionati da Swappie soddisfa i requisiti per venire venduto nella Serie Premium.

Uno dei principali vantaggi della Serie Premium è la condizione estetica perfetta dei telefoni. Grazie ad un accurato processo di ricondizionamento, ogni iPhone della Serie Premium è indistinguibile da un nuovo dispositivo. Inoltre, la batteria viene sostituita o riparata per garantire un’efficienza al 100%.

La Serie Premium non fa compromessi quando si tratta di funzionalità. Ogni dispositivo è completamente testato e garantito come nuovo. Gli acquirenti possono aspettarsi una performance impeccabile, come se stessero utilizzando un iPhone appena uscito dalla fabbrica.

Ma la vera peculiarità della Serie Premium è che non è necessario fare concessioni. Swappie offre una garanzia di 12 mesi e il reso gratuito su tutti i telefoni, inclusi quelli della Serie Premium. Ciò significa che gli acquirenti possono godere della stessa tranquillità che offriamo per tutti i nostri iPhone.

“Premium” non significa prezzi esorbitanti o esclusività limitata. Swappie ha reso la Serie Premium accessibile a tutti, offrendola su una vasta selezione di modelli, non solo quelli più recenti. Questo consente ai clienti di trovare l’iPhone che meglio si adatta alle loro esigenze, senza dover rinunciare alla qualità e all’estetica impeccabile

spiega l’azienda.