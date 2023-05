Skull Island: il teaser ufficiale della serie Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso il teaser ufficiale della serie animata Skull Island, progetto ambientato all’interno del MonsterVerse. La data di distribuzione del cartone è quella del 22 giugno.

Ecco il teaser di Skull Island.

Nella serie animata troveremo un gruppo di esploratori che salverà la vita della protagonista Annie, per un atto eroico che li porterà a scoprire la misteriosa Skull Island.

Il cast vocale originale è formato da Nicolas Cantu (The Walking Dead: World Beyond) che fa il protagonista Charlie, Darren Barnett (Never Have I Ever) è Mike, Benjamin Bratt (Poker Face) fa Cap e Betty Gilpin (Mrs. Davis) è Irene.

Skull Island è stato annunciato come progetto nel gennaio 2021, ed è stato creato, scritto e prodotto da Brian Duffield (Cocaine Bear, Love and Monsters), con i produttori esecutivi che sono Jacob Robinson, Brad Graeber, Jen Chambers e Thomas Tull.

Le animazioni sono state realizzate da Powerhouse Animation, che ha già lavorato a progetti come Castlevania e Blood of Zeus.