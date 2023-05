Netflix, navigare ne “La mia Lista” diventa più semplice: arrivano i filtri e molte impostazioni

Secondo quanto riportato da TechCrunch, gli ultimi aggiornamenti dell’app mobile di Netflix rendono più facile cercare tra i contenuti segnati nella funzione “La mia lista“. I nuovi filtri consentono di ordinare i titoli per film, serie, data di uscita, ordine alfabetico e data di aggiunta.

I filtri più interessanti sono quelli di “Iniziati” e “Non iniziati”. Molte persone segnano dei contenuti, iniziano a guardarli e poi non li finiscono per vari motivi. Ora, se stai cercando qualcosa che hai aggiunto alla tua lista ma non hai ancora iniziato a guardare, puoi visualizzare tutto in una volta sola, anziché dover cercare faticosamente tra decine (o centinaia) di contenuti diversi.

Netflix ha introdotto la funzione “La mia lista” quasi 10 anni fa, ma finora non erano disponibili filtri: l’unico modo per trovare le cose era scorrere l’intera lista manualmente. Pertanto, questa sarà un’ottima miglioramento per coloro che segnano abitualmente i contenuti. La nuova funzionalità arriverà prima sui dispositivi Android e raggiungerà iOS nelle “prossime settimane”, ha dichiarato Netflix.

Insieme a questo aggiornamento, Netflix sta aggiungendo una sezione “In arrivo” alle sue app TV. L’idea è fornire un’anteprima dei prossimi contenuti, e sarà possibile impostare un promemoria quando le nuove serie saranno disponibili. La sezione è da diverso tempo già disponibile sulle app per smartphone e tablet. Netflix metterà in primo piano i contenuti futuri, che in precedenza erano nascosti nella scheda “Nuovi e Popolari”.