Natty Knocks: il nuovo film di Robert Englund uscirà in estate

Robert Englund tornerà sul grande schermo, il popolare interprete di Freddy Kruegere nell’iconica saga di Nightmare sarà il protagonista di Natty Knocks, film in uscita durante il periodo estivo. Variety ha riportato che il lungometraggio sarà distribuito negli Stati Uniti il 21 luglio.

La storia di Natty Knocks è ambientata ad Halloween, e racconta di una babysitter che deve cercare di sopravvivere all’assalto di un serial killer dal nome Abner Honeywell.

Alla regia di Natty Knocks è stato chiamato Dwight H. Little, filmmaker che ha già lavorato ad Halloween 4: Il Ritorno di Michael Myers ed al Fantasma dell’Opera. Nel lungometraggio sono presenti anche Bill Moseley e Danielle Harris, e poi ancora sono compresi Charlotte Fountain-Jardim (“Marvelous Mrs. Maisel”), Thomas Robie (Insidious: The Last Key), Noen Perez (“Grace and Frankie”) e Jason James Richter (Free Willy).

Ricordiamo che di recente Robert Englund è apparso anche nella serie Stranger Things. Sembra che sia stato lo stesso attore a contattare i fratelli Duffer, proponendosi per una parte.