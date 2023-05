L’iPhone 16 tornerà ad una disposizione verticale delle lenti della fotocamera?

Lo suggerisce un noto leaker che in passato ci aveva preso più volte. Il cambiamento riguarderebbe solo gli iPhone 16 e 16 Plus e non anche i 16 Pro e 16 Pro Max.

Secondo quanto riportato dall’account Twitter @URedditor, i modelli di iPhone 16 ‘essenziali’ (dunque non i Pro) presenteranno una disposizione verticale delle lenti della fotocamera posteriore. Questo cambiamento di design probabilmente si estenderà anche all’iPhone 16 Plus.

Attualmente, Apple ha adottato una disposizione diagonale delle lenti della fotocamera posteriore con gli iPhone 13, iPhone 14 e i prossimi iPhone 15. Se questa voce di corridoio si rivelerà corretta, l’iPhone 16 tornerà a una disposizione verticale come quella presente sull’iPhone 12 e sull’iPhone 12 mini. Secondo la fonte, questo cambiamento renderà il dispositivo “immediatamente riconoscibile” come l’ultimo modello, soprattutto se combinato con altri aspetti di design più recenti come l’Isola Dinamica e una porta USB-C.

Al momento non è chiaro perché Apple stia pianificando questo cambiamento oltre a ragioni estetiche. Quando sono stati lanciati gli iPhone 13 e iPhone 13 mini, Apple ha semplicemente dichiarato che “un layout ridisegnato della fotocamera posteriore con lenti disposte diagonalmente permette di ottenere un sistema avanzato a doppia fotocamera”, quindi forse Apple ha trovato un modo per inserire nuovamente i componenti della fotocamera in un’orientamento verticale.

Si prevede che Apple annuncerà l’iPhone 16 nel settembre 2024, quindi il dispositivo è ancora lontano dal lancio e i piani di design potrebbero cambiare. Cambiamenti più significativi sono attesi per gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, che dovrebbero presentare display più grandi rispettivamente di 6,3 e 6,9 pollici. Questi dispositivi avranno sistemi di fotocamere posteriori a tre lenti, quindi la disposizione verticale non si applicherebbe a essi.