Indiana Jones e il Quadrante del Destino: il nuovo trailer mostra le origini dell’oggetto

Il nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino si sofferma sull’oggetto che sarà messo al centro del lungometraggio. Il quadrante del destino è stato creato nel 213 A.C. da Archimede ed è sopravvissuto nei secoli fino ad essere messo al centro della prossima storia di Indiana Jones.

Ecco il trailer.

Il film è già stato presentato al Festival di Cannes, manifestazione in cui Harrison Ford ha annunciato che il suo personaggio non ritornerà più neanche in versione digitalizzata in eventuali prossimi capitoli del franchise.

Le prime reazioni a Indiana Jones e il Quadrante del Destino hanno parlato di una produzione spettacolare, ed all’altezza delle aspettative. Insieme a Harrison Ford, il cast della produzione include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).

