Gran Turismo: un video featurette spiega le origini del film

Sony Pictures ha pubblicato un filmato su Gran Turismo in cui i personaggi protagonisti raccontano l’origine del progetto. Vediamo ad inizio video Orlando Bloom che presenta la vera storia di Jann Mardenborough.

Ecco il filmato.

He dreamed the impossible to become an elite racer – experience the inspiring true story in @GranTurismo, exclusively in movie theaters this August. pic.twitter.com/GE3PjUD8hV

— Sony Pictures (@SonyPictures) May 23, 2023