Final Fantasy XVI potrebbe essere l’ultimo capitolo con una numerazione progressiva

Final Fantasy XVI potrebbe essere l’ultimo capitolo della saga con una numerazione progressiva. A parlare di questa eventualità è stato il producer del gioco Naoki Yoshida durante un’intervista ai microfoni di GQ. Al momento non è stata presa alcuna decisione in merito, ma Yoshida afferma che in futuro il team potrebbe abbandonare l’usanza di numerare i vari capitoli della serie.

Ci saranno molti nuovi giocatori che guarderanno al gioco come a un fumetto, dove devi leggere dall’inizio per capire cosa succede. È difficile per il marketing perché per ogni titolo numerato della serie che viene lanciato devono ribadire che non c’è bisogno di giocare gli altri per capirlo. Ho parlato di questo con i dirigenti. Forse è arrivato il momento di togliere i numeri dal titolo. Ad esempio c’è Final Fantasy 14. Arriva un nuovo giocatore e si chiede: “aspetta un attimo, perché devo giocare Final Fantasy 14 quando è disponibile il 16?” Perché non chiamarlo semplicemente Final Fantasy Online, togliendo completamente il numero e rendendolo più facile da capire?

Ovviamente la decisione in merito alla rimozione della numerazione progressiva dipenderà molto da chi andrà a sviluppare i prossimi titoli e anche dal tipo di esperienza che verrà proposta in futuro. Sta di fatto che questa eventualità esiste e che forse è davvero giunto il momento di aprirsi a nuove strade anche da questo punto di vista.

Intanto, vi ricordiamo che manca ormai pochissimo al lancio di Final Fantasy XVI. Il gioco arriverà il prossimo 22 giugno 2023 su PS5.

