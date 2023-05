Azimut Seadeck 7: la rivoluzione ecologica nel mondo degli yacht di lusso

Azimut Seadeck è una nuova serie di motoryacht ibridi progettata da Azimut, che punta a offrire un’esperienza di bordo consapevole e sostenibile, mettendo la natura al centro dell’esperienza di navigazione. Questa serie rappresenta il risultato di vent’anni di ricerca, innovazione tecnologica e creatività stilistica e progettuale da parte del cantiere piemontese.

La serie Seadeck è all’avanguardia nel settore dei Low Emission Yachts, offrendo modelli tecnologicamente avanzati che garantiscono una riduzione delle emissioni di CO2 dal 20% al 30%. Azimut si avvicina in anticipo al target di contenimento delle emissioni di CO2 fissato per il 2030 dall’International Marine Association (IMO). Questo impegno verso la sostenibilità si traduce in una maggiore tutela dell’ambiente marino.

Azimut Seadeck 7 è particolarmente significativo all’interno della serie, poiché integra una propulsione ibrida Volvo Penta e una serie di soluzioni a bordo per ridurre i consumi energetici e le emissioni. La barca è costruita con il 40% di superficie in carbonio, il che la rende leggera ed efficiente. Inoltre, dispone di una carena planante altamente efficiente e di un pacco batterie di ultima generazione che consente soste in rada a emissioni zero. Nel complesso, Azimut Seadeck 7 riduce le emissioni di CO2 fino al 40% rispetto alle tradizionali barche flybridge di dimensioni simili.

Un elemento distintivo di Azimut Seadeck 7 è la lounge a poppa chiamata “Fun Island”, che si apre completamente al mare, permettendo un’interazione totale tra gli interni e gli esterni. Questo spazio dedicato al divertimento e al benessere offre una vista mozzafiato e abbattendo le barriere fisiche tra l’equipaggio e il mare. Inoltre, le ali apribili e una grande scala sott’acqua facilitano l’accesso al mare per i bagni.

Il design di Azimut Seadeck 7 è frutto della collaborazione tra Azimut, Alberto Mancini e Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Gli esterni sono caratterizzati da linee sinuose ed eleganti, mentre gli interni sono realizzati con materiali naturali e riciclabili, creando un’atmosfera di benessere a bordo. L’approccio di “sottrazione” degli architetti Matteo Thun e Antonio Rodriguez, noti per il loro Conscious Design, porta ad ambienti minimalisti, dove il lusso è ridefinito in termini di benessere.

Azimut Seadeck 7 rappresenta un’evoluzione significativa nell’industria degli yacht, abbracciando la sostenibilità e creando un rapporto più consapevole con la natura. Con la sua propulsione ibrida e le soluzioni innovative a bordo, offre un’esperienza di navigazione ecologica senza compromettere il comfort e il lusso.