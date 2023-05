Apple ha annunciato una partnership multimiliardaria con Broadcom: i componenti del 5G sempre più “Made in USA”

Martedì Apple ha annunciato una nuova partnership multimiliardaria pluriennale con Broadcom, una nota azienda statunitense attiva nel settore della tecnologia e della produzione avanzata. Attraverso questa collaborazione, Broadcom svilupperà componenti radio a 5G, inclusi i filtri FBAR, nonché componenti all’avanguardia per la connettività wireless. I filtri FBAR saranno progettati e realizzati in diversi centri chiave di produzione e tecnologia americani, tra cui Fort Collins, in Colorado, dove Broadcom ha una grande struttura.

“Siamo entusiasti di questo nuovo progetto che sfrutta l’ingegnosità, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Tutti i prodotti Apple dipendono da tecnologie sviluppate e realizzate qui negli Stati Uniti e continueremo a intensificare i nostri investimenti nell’economia statunitense perché crediamo fermamente nel futuro dell’America”.

Apple ha ricordato di supportare già oltre 1.100 posti di lavoro presso l’impianto di produzione di filtri FBAR di Broadcom a Fort Collins e questa partnership consentirà a Broadcom di continuare a investire in progetti di automazione critici e nella formazione di tecnici ed ingegneri. In tutto il paese, Apple sostiene oltre 2,7 milioni di posti di lavoro tra occupazione diretta, posti di lavoro per sviluppatori attivi nell’ecosistema di app per iOS e indotto a favore di oltre 9.000 fornitori e produttori statunitensi di tutte le dimensioni.

«La tecnologia 5G sta modellando il futuro dell’elettronica di consumo di prossima generazione e Apple sta investendo decine di miliardi di dollari nello sviluppo di questo settore negli Stati Uniti», si legge nel comunicato di Apple.