Anche Paramount+ aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti (per ora solo negli USA)

Paramount Plus aumenterà i prezzi negli Stati Uniti. È l’ennesima piattaforma che offre contenuti in streaming ad aver aumentato il costo del suo abbonamento — Netflix lo ha fatto di recente e anche Disney+, per ammissione del CEO dell’azienda, sta valutando di fare altrettanto. I servizi di streaming ci avevano venduto la promessa di una riduzione dei costi dell’intrattenimento, e questo è soprattutto vero negli Stati Uniti, dove gli abbonamenti per la TV via cavo possono costare più di 100$/mese. Oggi però il settore dell’intrattenimento in streaming conta sempre più competitor e gli spettatori più esigenti sono costretti a pagare ogni mese cifre che non sono poi così distanti da quelle dell’era d’oro della TV via cavo.

Paramount Plus aumenterà i prezzi a partire dal 27 giugno. In quella data l’azienda prevede di lanciare il nuovo Paramount Plus con l’integrazione di Showtime, portando il prezzo del piano essenziale con pubblicità da 4.99$ a 5.99$ al mese e il piano premium da 9.99$ a 11.99$ al mese, quest’ultimo includerà ora anche Showtime.

Precedentemente, Paramount Plus aveva due piani premium separati: uno senza Showtime a 9.99$ al mese e un altro con Showtime a 11.99$ al mese. Questi cambiamenti eliminano il piano intermedio, che offriva solo contenuti Paramount Plus e streaming senza pubblicità e senza Showtime.

Paramount Plus è disponibile anche in Italia, dove viene proposto a 7,99€ al mese e attualmente non sono previsti rincari. Alcuni abbonati Sky lo hanno ricevuto in omaggio.