Amnesia: The Bunker, la demo arriva oggi su Steam

La demo di Amnesia: The Bunker è in arrivo oggi su PC tramite Steam.

La demo di Amnesia: The Bunker arriva oggi su Steam. Nonostante il debutto di Amnesia: The Bunker sia previsto anche su console PlayStation ed Xbox, Frictional Games ha deciso di limitare la pubblicazione della demo al solo ecosistema PC. La versione di prova arriverà nella giornata di oggi. Di seguito vi riportiamo il link per il download:

Demo di Amnesia: The Bunker

Ricordiamo che Amnesia: the Bunker è il nuovo capitolo della celebre serie survival horror. Il gioco è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci metterà nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Il gioco è sostanzialmente un horror con elementi sandbox, che ci permetterà di fare diverse le nostre scelte, a fronte di elementi che cambieranno a ogni partita, come gli oggetti e risorse.

Amnesia: The Bunker sarà disponibile a partire dal 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S. Sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.