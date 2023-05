Account Netflix condiviso in Italia: arriva la comunicazione ufficiale

Netflix Italia ha iniziato a inviare delle mail di avviso agli utenti riguardo la condivisione degli account. Proprio a partire da oggi, 23 maggio, sono stati inviati i primi messaggi per avvisare gli abbonati che condividono il proprio account non all’interno del proprio nucleo domestico, invitandoli a cambiare piano.

Ecco il testo delle mail.

Quello della non condivisione delle password con persone al di fuori del proprio nucleo domestico è un provvedimento che, dopo essere stato avviato in via sperimentale, e successivamente strutturale, in altri Paesi, ora è arrivato anche in Italia. Sul blog di Netflix viene sottolineato come gli account siano destinati esclusivamente ad un unico nucleo domestico, ovvero all’utente ed a chi vive con esso. Tutte le persone che fanno parte del nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi.

Per chi non vive nello stesso nucleo domestico sarà consentito condividere un account al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese, oppure trasferire il profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

Tra le opzioni sfruttabili c’è il piano Base con pubblicità, che ha già raggiunto quasi 5 milioni di utenti mensili attivi a livello globale.