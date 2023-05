Per qualche motivo Twitter sta ripristinando diversi post che erano stati eliminati

Per ragioni ancora non note, Twitter ha ripristinato diversi vecchi tweet e retweet che erano stati eliminati. Il problema riguarda un gran numero di utenti, molti dei quali sono corsi a denunciare il curioso glitch su Reddit e su Twitter stesso (ovviamente). Il giornalista di The Verge James Vincent ha raccontato che all’inizio di quest’anno aveva eliminato tutti i suoi tweet, utilizzando un noto servizio che consente di automatizzare e velocizzare questa operazione.

“In totale ho eliminato quasi 5000 post”, ha scritto. Lunedì Vincent ha scoperto che un numero imprecisato dei suoi vecchi post era tornato online. “Ero felice di aver pulito la mia timeline, ma ora mi ritrovo a dover fare il lavoro da capo”, ha detto.

I retweet riapparsi sul suo account “non sono particolarmente significativi”. Il più vecchio risale al 2020 e riguarda un video delle proteste per la morte di George Floyd, che Vincent aveva condiviso al momento degli eventi. “La domanda che sorge spontanea è: perché Twitter sta ripristinando informazioni vecchie di tre anni? E cosa significa preoccupati di non avere la possibilità di controllare i propri dati sulla piattaforma? Sicuramente niente di positivo”, ha commentato Vincent.

Non è solo Vincent a notare che molti tweet cancellati in precedenza siano ricomparsi. Il giornalista di The Verge ha deciso di controllare la sua timeline, dopo aver visto un post su Mastodon, in cui un utente si lamentava che il 17 maggio 34.000 dei suoi tweet cancellati erano stati ripristinati. L’utente, un programmatore di nome Dick Morrell, aveva cancellato tutti i suoi tweet lo scorso novembre, ma questo mese ha scoperto che Twitter li aveva ripristinati quasi tutti.