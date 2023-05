Orto-giardino: ecco come creare un’armonia di fiori e verdure

Immagina di creare un ambiente all’aperto incantevole, in cui fiori, verdure e piante aromatiche convivono armoniosamente, proprio come accade in natura. Grazie alle combinazioni giuste, le piante cresceranno ancora più sane e belle, regalando uno spettacolo visivo fantastico. Sognate di avere un vero eden in cui rose, basilico e aglio coesistono in perfetta armonia. Questa combinazione può sembrare insolita, ma è incredibilmente vantaggiosa. Il basilico allontana gli insetti nocivi, proteggendo i fiori, mentre l’aglio li difende dagli afidi. Queste relazioni vegetali, chiamate consociazioni, consentono di ottenere piante più resistenti e sane senza l’utilizzo di pesticidi. In questo modo, è possibile sfruttare al meglio lo spazio, coltivando verdure senza dover rinunciare alla bellezza dei fiori o ai profumi delle piante aromatiche. Che soddisfazione sarebbe poter fare la spesa direttamente dal nostro orto-giardino e ammirarlo nella sua naturale magnificenza!

Nei luoghi più ombreggiati, è consigliabile concentrarsi su verdure a foglia verde come lattuga, indivia, crescione e rucola. Anche spinaci e bietole si adattano bene, così come le verdure radicicole come carote e barbabietole. Un’idea interessante è creare bordure alternando il verde della lattuga ai gambi rossi delle barbabietole, creando un bel contrasto cromatico. Per renderle ancora più belle, puoi aggiungere la lobelia con i suoi fiorellini azzurri che sbocciano da maggio fino all’autunno. Inoltre, puoi piantare i fiori rosa, viola e rossi degli impatiens, che proteggono le brassicacee dalla cavolaia. Posizionali vicino alla rucola. Aggiungi alcune piante aromatiche come la menta o la melissa, che allontanano gli insetti nocivi. Tuttavia, è meglio evitare di piantare il prezzemolo vicino alla lattuga, poiché queste due piante non si sopportano!

Nei luoghi parzialmente ombreggiati, come i terrazzi, puoi coltivare zucchine, zucche e cetrioli. Le zucchine, in particolare, sono adatte per l’estate e i terrazzi, anche se non sono facili da coltivare in quanto tendono a diventare molto grandi. È meglio piantarle in vasi separati, magari con un diametro di 30 centimetri. Un solo esemplare può produrre molti frutti per tutta la stagione. Anche le zucche e i cetrioli hanno le stesse esigenze e i loro grandi fiori gialli creano un’atmosfera alla pop art. Puoi accentuare questa atmosfera con i fiori fucsia e arancioni delle zinnie, da piantare ora per godere della loro fioritura in estate. Le zinnie sono molto amate dalle coccinelle, che sono utili per combattere gli afidi, e attirano anche le farfalle. La mezz’ombra è anche il luogo ideale per coltivare frutti di bosco come lamponi, ribes e fragoline. Questi ultimi migliorano la vita dei fagiolini, che a loro volta fissano l’azoto nel terreno. Tra le piante aromatiche, il timo e la salvia prosperano anche con poche ore di sole e sono molto efficaci nel richiamare insetti benefici.

Sotto il sole cocente, è il momento ideale per piantare peperoni, melanzane e, soprattutto, i pomodori, amatissimi. Puoi anche piantare una pianta di basilico nello stesso vaso, che oltre a tenere lontani gli insetti nocivi, renderà anche gli ortaggi più saporiti. Se coltivi dei cavoli, piantali nelle vicinanze. L’odore dei pomodori è un repellente naturale per la farfalla cavolaia. In mezzo a queste piante di ortaggi, non possono mancare i fiori giallo-arancio del tagete, che allontanano i nematodi, vermi dannosi che vivono nel terreno. La lavanda è un’altra pianta che ama il pieno sole ed è molto utile vicino alle verdure, in quanto attira gli insetti impollinatori. Completa la composizione con il rosmarino, che ha anche il vantaggio di tenere lontani molti insetti nocivi. Tuttavia, tieni presente che ha radici ingombranti, quindi su un terrazzo avrà bisogno di un vaso tutto per sé.