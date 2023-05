Nvidia a lavoro per costruire il nuovo supercomputer Isambard 3

Nvidia ha collaborato con l'Università di Bristol per costruire un nuovo supercomputer che utilizza un nuovo chip in grado di competere con Intel e AMD

Nvidia è il primo produttore al mondo di unità di elaborazione grafica (GPU), componenti molto richieste perché possono essere utilizzate per accelerare il lavoro dell’intelligenza artificiale. ChatGPT di OpenAI, ad esempio, è stato creato con migliaia di GPU Nvidia, ma i chip GPU Nvidia sono tipicamente abbinati alla cosiddetta unità di elaborazione centrale (CPU), un mercato che da decenni è dominato da Intel e AMD. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, quest’anno Nvidia ha iniziato a distribuire il proprio chip CPU concorrente chiamato Grace, basato sulla tecnologia di Arm Ltd, di proprietà di SoftBank Group Corp. In occasione di una conferenza sul supercomputing tenutasi lunedì in Germania, Nvidia ha dichiarato di aver collaborato con ricercatori britannici e con Hewlett Packard Enterprise per la realizzazione di un computer chiamato Isambard 3, interamente basato sui suoi chip CPU Grace e privo delle GPU di Nvidia. Il sistema dell’Università di Bristol sarà utilizzato, tra l’altro, per la ricerca sul clima e la scoperta di farmaci. “L’aspetto più interessante è che l’intero sistema funziona con 270 kilowatt di potenza. Si tratta di prestazioni ed efficienza energetica sei volte superiori rispetto al precedente sistema dell’università, Isambard 2“, ha dichiarato Ian Buck, direttore generale e vicepresidente dell’accelerated computing di Nvidia, durante una conferenza stampa.