L’SOS via satellite di iPhone 14 ha aiutato dei ragazzini ad uscire da un canyon

Si erano persi in un'area molto difficile da raggiungere dove non prende il telefono. La nuova funzione degli iPhone ha dato un aiuto fondamentale.

Un gruppo di adolescenti si era smarrito durante un’escursione in California, non essendo preparati per la difficoltà del percorso e essendo sprovvisti dell’attrezzatura adeguata. Sono riusciti a chiamare aiuto solamente grazie alla nuova funzione di emergenza SOS dell’iPhone

I nuovi iPhone 14 hanno introdotto due funzioni per la sicurezza estremamente utile: la prima rileva gli incidenti stradali e chiama in automatico i soccorsi quando l’utente non è nelle condizioni di farlo, mentre l’altra consente (da pochi mesi anche in Italia) di contattare i soccorsi usando la rete satellitare quando non c’è campo. Non un vero e proprio servizio di chiamate via satellite, ma piuttosto una funzione che consente di inviare un messaggio di SOS con la posizione esatta in cui ci si trova e una descrizione dell’emergenza.

Come era già successo con alcune funzioni per la salute e la sicurezza introdotte su Apple Watch e iPhone, anche queste due nuove funzionalità si sono dimostrate fondamentali in numerosi casi di cronaca, e in alcuni casi hanno salvato delle vite umane.

Come riportato da NBC News, un gruppo di adolescenti si era smarrito durante un’escursione nel sud della California. Dopo essere stati dispersi per circa tre ore in un canyon, uno dei dieci componenti del gruppo ha utilizzato le funzioni di emergenza SOS del proprio iPhone per chiedere aiuto.

Secondo la vice sceriffo della contea di Ventura, Mackenzie Spears, “la maggior parte degli escursionisti non era preparata” per l’escursione e non aveva l’attrezzatura e le forniture adeguate per affrontare le condizioni in cui si trovavano.

“La maggior parte indossava magliette e pantaloncini”, ha detto Spears. Ha aggiunto che le temperature erano intorno ai 60 gradi Fahrenheit (circa 15 gradi Celsius) e che c’erano più parti del percorso con attraversamenti d’acqua e che in determinate sezioni dell’escursione era necessario arrampicarsi o scalare terreni ripidi a mano.

Fortunatamente, una persona del gruppo aveva un iPhone e ha potuto utilizzare le funzioni di emergenza SOS di Apple per chiedere aiuto. Al momento non è chiaro se avessero ricezione cellulare o se abbiano utilizzato la funzione di emergenza SOS tramite satellite dell’azienda, che consente ai possessori di iPhone 14 di chiamare i servizi di emergenza senza bisogno di una connessione cellulare.