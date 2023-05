La Sirenetta: lo spettacolare video mapping realizzato in Sardegna

Per celebrare l’uscita della rivisitazione in live-action del classico d’animazione La Sirenetta e rendere omaggio alle location italiane in cui si sono svolte le riprese, le coste della Sardegna hanno ospitato un magico show organizzato di luci e colori. Protagoniste le scogliere di Aglientu e l’intera città di Castelsardo con il più grande videomapping mai realizzato in Italia, e tra i maggiori a livello globale. Un evento senza precedenti nel campo della tecnologia di proiezione.

Lo spettacolo, che ha coinvolto alcune delle location protagoniste delle riprese, si è svolto in contemporanea su una vasta area di costa marina nella splendida spiaggia di Rena Majore, contornata da faraglioni, oltre che sulla rocca e l’intero centro storico di Castelsardo.

Una superficie di oltre 25.000 metri quadrati è stata infatti illuminata con effetti di colori a tema La Sirenetta e con immagini del film, utilizzando 16 sistemi di proiezione con una potenza complessiva di 500.000 ansi lumen, creando un’esperienza visiva senza precedenti per il pubblico. Uno show che è stato protagonista di un emozionante video realizzato con droni e telecamere subacquee e da terra, in collaborazione con Sardegna Film Commission. Il video mostra la bellezza delle location italiane scelte per questa produzione internazionale Disney, omaggiando l’immenso patrimonio artistico e naturalistico della Sardegna.

Questa area di costa della Sardegna è un tesoro di biodiversità, un mix unico al mondo di incredibili panorami e paesaggi selvaggi popolati, nei miti e nelle leggende locali, da un universo di creature marine, ed è stato il luogo ideale in cui girare questa nuova rivisitazione in live-action del classico d’animazione La Sirenetta.

Le location in Sardegna comprendevano Castelsardo, che è stato utilizzato come parte dell’ambientazione per il castello di Eric, e l’indimenticabile spiaggia di Rena Majore di Aglientu che è stata scelta come location per la spiaggia di Ariel: è qui che sono state girate le iconiche scene in cui Ariel salva Eric ed emerge dall’acqua per salire sullo scoglio. Lo scoglio è stato costruito appositamente per il film ed è stato trasportato in Sardegna e posizionato nell’acqua in location prima dell’arrivo del cast. Le scene della corsa in carrozza con Ariel ed Eric sono state girate sulla costa frastagliata di Rena di Matteu di Aglientu mentre Cala Moresca, una spiaggia sulla costa nord-orientale con un molo di pescatori e una baia, è il luogo dove sono state girate le scene ambientate nel villaggio di pescatori e attorno al molo del castello.

