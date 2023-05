Instagram ha smesso di funzionare per numerose ore

Durante la notte tra domenica e lunedì, Instagram ha smesso di funzionare correttamente. Il problema ha riguardato milioni di utenti in tutto il mondo, con gravi disservizi. I primi problemi sono iniziati esattamente dopo la mezzanotte, quando siti specializzati come downdetector hanno ricevuto in pochi istanti migliaia di segnalazioni di disservizi da tutto il mondo.

Come spesso succede, impossibilitati ad accedere all’app, moltissimi utenti si sono riversati su Twitter per condividere la loro frustrazione e domandare agli altri utenti se avessero incontrato lo stesso problema. Risposta affermativa. Instagram è rimasto in down – come si chiamano in gergo i disservizi di questa portata – per alcune ore ed è poi tornato operativo. Lunedì mattina il social funzionava già correttamente.

Il problema impediva di aggiornare il feed, accedere agli account degli altri utenti e visualizzare i nuovi post. Instagram si limitava a mostrare i post caricati prima del disservizio, mostrando un messaggio di errore quando si tentava di scrollare in alto per aggiornare la schermata. “C’è stato un problema”, spiegava l’avviso. O, ancora: “Impossibile aggiornare il feed”.

Instagram aveva avuto un problema simile solamente pochi giorni prima. Alle di 2 mattina di lunedì, l’account Twitter ufficiale di Instagram ha postato un aggiornamento, scusandosi per l’accaduto e annunciando che il social era tornato pienamente operativo. Meta non ha comunicato cosa abbia causato il guasto.