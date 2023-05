Google punta anche ad un Pixel Flip? Il pieghevole a conchiglia potrebbe stravincere sul Galaxy Z Flip4

Google si prepara a lanciare il suo primo telefono pieghevole, il Pixel Fold, a giugno 2023, come annunciato alla conferenza Google I/O. Oltre al dispositivo pieghevole, Google ha presentato anche il Pixel 7a e il Pixel Tablet. L’azienda ha accennato al suo interesse nello sviluppare un telefono pieghevole a conchiglia, che offrirebbe un’opzione più compatta e conveniente. Sebbene non siano stati annunciati dettagli specifici, si possono fare alcune speculazioni.

Un potenziale dispositivo Pixel Flip potrebbe utilizzare un design di cerniera simile al Pixel Fold, offrendo resistenza, funzionamento fluido e un profilo sottile. È probabile che abbia un display più piccolo per una facile portabilità e l’uso con una sola mano. Alimentato dal chip Tensor di Google, probabilmente il Tensor G3 o G4, il dispositivo offrirebbe anche app ottimizzate per il fattore di forma pieghevole, consentendo diverse attività come la navigazione web, la visione di video e i giochi.

Tuttavia, Google dovrebbe superare alcune sfide, come ottimizzare il design della cerniera per la forma del telefono a conchiglia. Sebbene non sia stata ancora fatta un’annuncio ufficiale sulla produzione di un telefono pieghevole a conchiglia, George Hwang, responsabile prodotto di Pixel, ha espresso un forte interesse durante un’intervista al Google I/O 2023. Competendo con dispositivi popolari come il Samsung Galaxy Z Flip 4, il telefono pieghevole a conchiglia di Google ha il potenziale per essere un’aggiunta di successo alla sua gamma di dispositivi pieghevoli. Resta da vedere se verrà effettivamente lanciato sul mercato.