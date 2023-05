C’era una volta a…Hollywood: Quentin Tarantino annuncia che Rick Dalton è morto

Attraverso il podcast The Video Archives il filmmaker Quentin Tarantino ha annunciato che l’interprete Rick Dalton è morto. Come gli appassionati già sapranno, si tratta del personaggio di finzione che è stato protagonista di C’era una volta…a Hollywood, con Leonardo DiCaprio a vestirne i panni.

Ecco il messaggio del regista:

Con grande tristezza annunciamo la morte di Rick Dalton, conosciuto per le sue apparizioni in serie TV come Bounty Law e la trilogia di Fireman. Rick se n’è andato in pace nella sua casa delle Hawaii, dopo essere sopravvissuto alla moglie Francesca.