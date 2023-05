Avatar: La Via dell’Acqua – A giugno in uscita l’Home Video

Ecco tutti i dettagli e le immagini delle versioni Home Video di Avatar: La Via dell’Acqua in uscita a giugno.

Da oggi 22 maggio 2023 sono disponibili i pre-order per le esclusive edizioni Home Video di AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA che usciranno il 29 giugno. Il film di James Cameron sarà disponibile nei formati DVD, Blu-Ray a due dischi, 4K Ultra HD (con due dischi Blu-ray + un disco UHD) e una Steelbook 4K da collezione sempre in edizione a tre dischi.

Ecco le immagini delle cover.

Le edizioni Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook saranno arricchite da oltre 3 ore di contenuti extra, tra cui numerose featurette che mostrano le ricerche compiute da James Cameron e dal team di artisti per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan e ambienti, svelando inoltre i passi in avanti compiuti dalla tecnologia nell’ideazione dell’ecosistema e delle creature marine del sequel.

Infine, sarà prossimamente disponibile in pre-order anche “AVATAR REMASTERED”, la spettacolare versione rimasterizzata del film del 2009, che arriverà in Home Video a luglio negli esclusivi formati Blu-Ray Remastered e 4K Ultra HD (con doppio disco Blu-ray + UHD), entrambi contenenti un ulteriore disco con gli imperdibili contenuti speciali.

