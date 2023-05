Arnold Schwarzenegger è lo Chief Action Officer di Netflix in questo video promo

La collaborazione tra Arnold Schwarzenegger e Netflix si sta intensificando, al punto che l’interprete è diventato lo Chief Action Officer della piattaforma streaming nel nuovo video promo pubblicato online. In questo filmato Schwarzenegger presenta la sua serie TV Fubar, ed altre produzioni action.

Ecco il video.

Vediamo che Schwarzenegger presenta, oltre a Fubar, anche The Night Agent (già disponibile), The Mother (già disponibile), Extaction 2 (uscita 16 giugno), The Witcher 3 (29 giugno), Heart of Stone (11 agosto), The Brothers Sun (prossimamente in uscita), Lift (prossimamente in uscita). Il motto del promo è “Nessuno può colpire Netflix”.

Per quanto riguarda Fubar, questa è la sinossi della serie TV disponibile da questa settimana: