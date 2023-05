Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: l’origin story della celebre serie animata

Primo lungometraggio del celebre franchise supereroistico per giovanissimi, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir seguirà le avventure di Marinette, un’adolescente come tante la cui vita a Parigi acquista una dimensione sovrumana quando diventa Ladybug. Dotata di poteri magici di creazione, Ladybug deve unire le forze all’opposto – ma complementare – Chat Noir per salvare la città quando un nuovo villain scatena il caos.

La pellicola sarà un vero e proprio evento per i piccoli e grandi fan della serie d’oltralpe, con una sortita cinematografica il 5 luglio (da confermare, per il nostro paese) che precederà quella su Netflix, prevista per il 28 luglio. Si tratta della storia d’origini in cui i protagonisti della saga, Marinette e Adrien, acquistano i propri superpoteri e cominciano a collaborare.

Il film è diretto da Jérémy Zag, che ne é anche autore insieme a Bettina López Mendoza, mentre il co-ideatore originale della serie Thomas Astruc non è coinvolto, neanche nella produzione, che invece riporta i nomi di Aton Soumache, lo stesso Zag e Daisy Shang, con per produttori esecutivi Emmanuel Jacomet, Michael Gracey, Tyler Thompson, Alexis Vonarb, Jean-Bernard Marinot, Cynthia Zouari, Thierry Pasquet, Ben Li.

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, nota anche come Miraculous, Miraculous Ladybug, o più semplicemente “Ladybug”, è una serie animata che si rifà al genere degli mahō shōjo, realizzata in CGI e creata da Thomas Astruc e Jeremy Zag, con una co-produzione che vede coinvolte diverse realtà di altrettanti paesi, tra cui Francia e Giappone. Ha come protagonisti due adolescenti parigini, Marinette Dupain-Cheng e Adrien Agreste, che tentano di equilibrare la vita di tutti i giorni e l’attività di supereroi. Infatti, in segreto, si trasformano in Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dai super cattivi creati da Papillon, il cui più grande desiderio è impossessarsi dei gioielli magici denominati, per l’appunto, Miracolous.

