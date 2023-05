Firebrand: prime foto del film in concorso a Cannes

Firebrand, diretto dal regista brasiliano Karim Aїnouz – già vincitore della sezione “Un certain regard” con “La vita invisibile di Euridice Gusmao” nel 2019 – e ora al suo primo film in lingua inglese, sarà presentato oggi in Concorso alla 76° edizione del Festival di Cannes: vi presentiamo le prime foto ufficiali.

La pellicola vede protagonisti Jude Law (Animali Fantastici, The Nest – L’inganno, The New Pope) e Alicia Vikander (The Danish Girl, Ex Machina, La luce sugli oceani), rispettivamente nel ruolo di Enrico VIII e della sua sesta e ultima moglie Katherine Parr, è ambientato nella sanguinosa corte dei Tudor, nel sedicesimo secolo. Nel cast, oltre a Jude Law e Alicia Vikander, troviamo Erin Doherty (The Crown, Chloe), Simon Russell-Beale, Sam Riley (Control, Maleficent) ed Eddie Marsan (Vice, Ray Donovan) .

La pellicola sarà distribuita prossimamente nelle sale italiane da Vertice 360.

Basato sul romanzo storico di Elizabeth Fremantle, Firebrand esplora come la Parr abbia studiato una strategia di sopravvivenza rispetto ai comportamenti squilibrati del marito e sia riuscita, in senso letterale… a mantenere la testa: “divorziata, decapitata, morta, divorziata, decapitata, sopravvissuta” è infatti la famosa filastrocca associata alle sei mogli di Enrico – Caterina d’Aragona, Anna Bolena, Giovanna Seymour, Anna di Cleves, Catherine Howard e infine Katherine.

Sinossi:

Nell’Inghilterra dei Tudor intrisa di sangue, Katherine Parr, sesta nonché ultima moglie di Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il tiranno sta combattendo oltreoceano. Katherine cerca di fare il possibile per costruire un nuovo futuro basato sulle sue idee protestanti radicali. Tuttavia, quando il re torna, sempre più malato e paranoico, si accanisce proprio contro i radicali, accusando di tradimento l’amica d’infanzia di Katherine e mettendola al rogo. Inorridita e addolorata, ma costretta a negarlo, Katherine si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza. La cospirazione si ripercuote nel palazzo. Tutti trattengono il fiato, preoccupati che la regina faccia un passo falso e che Enrico le prenda la testa come ha già fatto in passato.

