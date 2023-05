Un nuovo farmaco per la sonnolenza diurna, molto più efficace della caffeina

La caffeina, più comunemente consumata nel caffè, è stata a lungo il rimedio mondiale per combattere la sonnolenza diurna e per la maggior parte delle persone ha funzionato sufficientemente bene. Tuttavia, per i soggetti che soffrono di Apnea Ostruttiva del Sonno (OSA) e di Sonnolenza Diurna Eccessiva (EDS), la caffeina potrebbe non fornire sempre il livello di veglia desiderato. Secondo un nuovo studio della McMaster University in Canada, il solriamfetolo, un farmaco soggetto a prescrizione medica, è emerso come una promettente alternativa in queste condizioni. Il solriamfetolo, inizialmente formulato per il trattamento della narcolessia e dell’apnea ostruttiva del sonno (OSA), ha un percorso neurochimico diverso da quello della caffeina. A differenza della caffeina, che aumenta la vigilanza inibendo i recettori dell’adenosina, il solriamfetolo aumenta i livelli di dopamina e noradrenalina, neurotrasmettitori legati alla veglia. Questo meccanismo d’azione unico suggerisce che il solriamfetolo potrebbe essere un sostituto potenzialmente superiore alla caffeina per promuovere la vigilanza, in particolare nei pazienti con OSA e sonnolenza diurna eccessiva (EDS).

Effetti più duraturi

Il dottor Tyler Pitre e il suo team di ricercatori della McMaster University hanno condotto un’analisi approfondita per valutare le prestazioni di tre farmaci anti-fatica: solriamfetol, armodafinil-modafinil e pitolisant. Tutti e tre hanno dimostrato una capacità superiore di alleviare l’eccessiva sonnolenza diurna (EDS) rispetto al placebo, con il solriamfetolo che ha mostrato il più notevole miglioramento statistico della veglia. Questi risultati suggeriscono che il solriamfetolo potrebbe migliorare significativamente la vigilanza più della caffeina, soprattutto per chi soffre di OSA e EDS. I meriti del solriamfetolo vanno oltre le prove scientifiche. Un vantaggio significativo rispetto alla caffeina è l’effetto più duraturo. L’effetto stimolante della caffeina può svanire nel giro di poche ore, rendendo spesso necessarie diverse dosi nel corso della giornata, che potrebbero interferire con il sonno. Il solriamfetolo, invece, mantiene la veglia fino a nove ore, richiedendo dosaggi meno frequenti e riducendo al minimo il rischio di disturbi del sonno. Nonostante i benefici del solriamfetolo, esistono delle difficoltà che rendono la caffeina una scelta più conveniente per molti. Il solriamfetolo può causare effetti collaterali come cefalea, nausea e diminuzione dell’appetito, sintomi simili a quelli provocati da grandi dosi di caffeina. Inoltre, la disponibilità diffusa e l’accettazione sociale della caffeina la rendono una scelta più accessibile rispetto al solriamfetolo, che richiede una prescrizione medica. Inoltre, il solriamfetolo, come altri stimolanti, comporta un rischio di abuso e dipendenza. Sebbene anche la caffeina comporti un rischio di dipendenza, i sintomi di astinenza da caffeina sono generalmente più lievi e spesso comportano mal di testa e affaticamento. Al contrario, l’interruzione brusca del solriamfetolo dopo un uso prolungato può portare a sintomi di astinenza più gravi, simili a quelli associati a potenti farmaci stimolanti.

Vale anche la pena di notare che, come per la caffeina, anche il solriamfetolo migliora la veglia, ma non cura i problemi di fondo che causano l’apnea ostruttiva del sonno (OSA) e l’eccessiva sonnolenza diurna (EDS). Anche se aiuta a gestire i sintomi, non è una cura permanente. Tuttavia, dato che l’OSA colpisce fino a un miliardo di persone in tutto il mondo, farmaci come il solriamfetolo potrebbero aprire la strada a metodi di trattamento migliori. A causa di fattori quali il costo e la disponibilità, il solriamfetolo potrebbe non essere una soluzione praticabile per tutti coloro che cercano di combattere la sonnolenza diurna. Essendo un farmaco soggetto a prescrizione medica, può essere costoso e l’accessibilità può essere limitata per alcuni. Fino a quando queste barriere non saranno affrontate, il mantenimento del tradizionale rituale mattutino, che spesso include una tazza di caffè con caffeina, rimane probabilmente l’approccio più pratico per la maggior parte delle persone.