Tesla ha appena rilasciato il primo filmato riguardo i suoi robot umanoidi

Secondo electrek Musk ha svelato i “Tesla Bots” – conosciuti anche con il nome incredibilmente originale di Optimus – durante una riunione degli azionisti Tesla tenutasi ieri. Il video ha mostrato gli automi mentre eseguono attività precedentemente riservate agli esseri umani, come camminare con disinvoltura, risolvere problemi e non schiacciare uova.

Tesla ha preso la decisione di dotare i suoi robot di teste nere, riflettenti e prive di qualsiasi caratteristica facciale. Questo non solo priva il Tesla Bot della capacità di confortare gli astanti potenzialmente nervosi con un caldo sorriso, ma evoca anche un volto nero e lucido senza occhi di alcuni film (Alien). Non hanno esattamente quello che si definirebbe “un volto amichevole”. Il video mostra un ingegnere che addestra un Tesla Bot utilizzando l’intelligenza artificiale, la stessa che Tesla utilizza per le sue auto a guida autonoma. Ciò significa che i bot potrebbero essere soggetti agli stessi inconvenienti dei veicoli a guida autonoma, che hanno causato diversi incidenti e persino diversi morti nel breve periodo in cui la tecnologia è stata resa disponibile. I Bot Tesla presentano anche un altro pericolo meno violento ma più probabile: l’ulteriore automazione del mercato del lavoro. Elon ha già intenzione di usare i suoi androidi per “risolvere la crisi del lavoro” e sostiene che la domanda di robot Tesla, una volta superata la fase di prototipo, potrebbe raggiungere i 10-20 miliardi di unità. Cioè 10-20 miliardi di posti di lavoro precedentemente occupati dagli esseri umani. Questa conquista robotica della forza lavoro si può già osservare nei grandi magazzini, dove il numero di corsie di self-checkout supera quello dei cassieri viventi. Alcuni negozi hanno robot che pattugliano i corridoi per le pulizie e la sicurezza, oltre a impiegare macchine per restituire i carrelli nel parcheggio. L’introduzione di questi robot Tesla nella forza lavoro non farà che accelerare la caduta dei posti di lavoro umani. Poi, naturalmente, c’è il pericolo più grande di tutti: la singolarità o il punto in cui la crescita tecnologica diventa incontrollabile e irreversibile. Cosa succederà quando l’intelligenza artificiale diventerà abbastanza intelligente da permettere a questi robot Tesla di costruire il Tesla Bot modello 2.0 con capacità maggiori e migliori?