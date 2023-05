Jim Brown: morto il campione NFL interprete di Quella Sporca Dozzina

All’età di 87 anni si è spento Jim Brown, campione dell’NFL e interprete di diverse pellicole, tra cui Quella Sporca Dozzina. Ad annunciarne la morte, attraverso Instagram, è stata la moglie Monique Brown.

Ecco le sue parole:

Con profonda tristezza annuncio la morte di mio marito Jim Brown. Se n’è andato in pace la scorsa notte a Los Angeles. Per il mondo è stato un attivista, un giocatore di Football ed un attore. Per la nostra famiglia è stato un magnifico marito, padre e nonno. I nostri cuori sono spezzati.

Jim Brown è considerato uno dei migliori running back della storia del Football americano, grazie ad una carriera passata tra le file dei Cleveland Browns dal 1957 al 1965. Sporting News lo ha considerato il migliore giocatore di Football della Storia.

Per quanto riguarda la sua carriera da attore, le sue partecipazioni vedono la presenza di Jim Brown in film come Quella Sporca Dozzina, El Condors, Mars Attack, Ogni Maledetta Domenica.

Jim Brown è stato anche inserito come personaggio nel film Quella Notte a Miami, che racconta della serata trascorsa da Cassius Clay assieme a Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown dopo aver vinto il titolo di campione dei pesi massimi nel febbraio del 1964.