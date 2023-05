Full Circle: il trailer della serie HBO Max di Steven Soderbergh

Online è stato pubblicato il trailer di Full Circle, la serie HBO Max realizzata da Steven Soderbergh con il contributo dello sceneggiatore Ed Solomon. Gli episodi usciranno sulla piattaforma dal 13 luglio.

Ecco il trailer.

Al centro di Full Circle c’è un’investigazione su un caso di rapimento, che mette in connessione dei segreti che riguardano più personaggi di New York. La serie sarà articolata in sei episodi.

Il cast degli interpreti vede presenti Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid. Steven Soderbergh è affiancato da Ed Solomon, che oltre a sceneggiare fa anche da produttore esecutivo. L’altro ruolo di produttore è di Casey Silver.

Ricordiamo che Steven Soderbergh è conosciuto per aver lavorato a progetti come Traffic, Erin Brockovich e la trilogia di Ocean. La sua ultima produzione è stata Magic Mike – The Last Dance.