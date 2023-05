Distribuire criptovalute in base a una scansione dell’occhio: la nuova idea del CEO di Open.AI

Sam Altman, il celebre CEO di OpenAI, starebbe conducendo trattative avanzate per assicurarsi un’incredibile somma di 100 milioni di dollari per un’impresa tanto intrigante quanto enigmatica: Worldcoin. Secondo il Financial Times, questo progetto di criptovaluta prevede di scansionare gli occhi delle persone e di distribuire una certa quantità di criptovaluta. Si tratta di una mossa audace per Altman, che ha contribuito in modo determinante a rendere OpenAI un’entità leader nel campo dell’intelligenza artificiale.

Worldcoin, nonostante la sua natura attualmente nebulosa, ha già suscitato una notevole discussione nelle comunità della tecnologia e delle criptovalute. Al centro della missione di Worldcoin c’è la creazione di un sistema finanziario globale e inclusivo che mira a distribuire la criptovaluta Worldcoin a ogni individuo a livello globale, utilizzando un metodo che prevede la scansione degli occhi per generare un identificativo unico per ogni persona. L’interesse di Altman per un progetto di questo tipo riflette il pensiero visionario che ha caratterizzato il suo mandato presso OpenAI. Il successo di Altman presso OpenAI, un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale senza scopo di lucro, dimostra la sua capacità di anticipare e investire in tecnologie innovative, ma i dettagli relativi a Worldcoin rimangono sfuggenti. Le potenziali implicazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati della scansione oculare per l’identificazione sollevano notevoli timori, e la distribuzione globale di criptovaluta a ogni individuo presenta formidabili sfide logistiche. Nonostante il sostanziale interesse per Worldcoin, persistono diverse domande da parte di esperti: Diventerà una forza significativa nel settore delle criptovalute o è solo una congettura ben finanziata? I detrattori sostengono che l’approccio della scansione oculare sia solo un espediente e che l’idea di una distribuzione globale delle criptovalute sia irrealistica. Tuttavia, dato il curriculum di Altman, che ha spinto OpenAI all’avanguardia della tecnologia AI, è ipotizzabile che abbia individuato in Worldcoin un aspetto interessante che si adatta alla sua inclinazione per le imprese ad alto rischio e ad alto rendimento.

Un progetto da 100 milioni di dollari di investimento

L’entità dell’investimento di Altman rappresenta un impegno significativo, poiché 100 milioni di dollari sono una somma notevole, anche per una figura di spicco dell’industria tecnologica come lui. Questo livello di sostegno finanziario indica una profonda fiducia nel potenziale di Worldcoin. Come gli inizi di OpenAI come impresa audace, Worldcoin potrebbe incarnare l’alba di una tecnologia innovativa, pronta a sconvolgere le norme consolidate e a forgiare una nuova frontiera. Tuttavia, è importante temperare l’entusiasmo con il realismo. Il viaggio da un’idea promettente a un prodotto di successo è spesso più lungo e impegnativo del previsto. Worldcoin, proprio come OpenAI agli esordi, dovrà affrontare numerosi ostacoli pratici e normativi. Anche con il sostegno di Altman, il successo di Worldcoin non è garantito. Il futuro rimane incerto e solo il tempo ci dirà se Worldcoin potrà mantenere le sue ambiziose promesse. Tuttavia, la straordinaria leadership di Sam Altman in OpenAI ha dimostrato che avventurarsi nell’ignoto può produrre scoperte rivoluzionarie. Con l’evolversi del panorama delle criptovalute, siamo ansiosi di vedere se Worldcoin si ritaglierà il suo spazio come un successo clamoroso o se fornirà lezioni preziose da tenere in considerazione per il settore.

Futurism