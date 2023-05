Dalla pandemia al new normal: il Covid e le sfide del Long Covid

L’evento “Dalla pandemia al new normal, tra Covid e Long Covid”, tenutosi a Roma, ha visto la partecipazione di esperti del settore medico e scientifico, che hanno condiviso i risultati delle ultime ricerche e studi condotti sulla pandemia da Covid-19. A tre anni dal suo inizio, la pandemia ha ancora un impatto significativo sulla società e sulla salute delle persone.

Il concetto di “new normal” si riferisce alla nuova realtà in cui ci troviamo a vivere a causa della pandemia. Nonostante i progressi nella vaccinazione e nelle misure di prevenzione, il virus continua a circolare e le conseguenze della malattia si estendono anche al di là dell’infezione acuta.

Uno degli aspetti affrontati durante l’evento è stato il cosiddetto Long Covid, una condizione in cui le persone che hanno contratto il virus sperimentano sintomi a lungo termine anche dopo essersi riprese dall’infezione iniziale. Questi sintomi possono includere affaticamento persistente, difficoltà respiratorie, problemi cardiaci, nebbia mentale e disturbi del sonno, tra gli altri. Il Long Covid rappresenta una sfida sia per i pazienti che per i professionisti sanitari, in quanto può avere un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone colpite.

Durante l’evento sono state esaminate le ultime scoperte scientifiche sul Long Covid, nonché le possibili strategie di gestione e trattamento per alleviare i sintomi e migliorare la qualità di vita dei pazienti. È stato sottolineato l’importante ruolo dei media nell’informare correttamente il pubblico su questa condizione e nel ridurre la stigmatizzazione nei confronti dei pazienti affetti da Long Covid.

Inoltre, sono stati affrontati anche gli aspetti psicologici legati alla pandemia e al Long Covid. L’impatto emotivo e psicologico dell’isolamento, della perdita di cari e della paura del contagio ha avuto un impatto significativo sulla salute mentale delle persone. È stato evidenziato l’importante ruolo degli operatori sanitari nel fornire supporto psicologico e nell’affrontare gli effetti a lungo termine della pandemia sulla salute mentale.

L’evento ha fornito uno spazio di discussione e condivisione di conoscenze tra giornalisti e professionisti dell’informazione, al fine di garantire una corretta e aggiornata informazione sulla pandemia da Covid-19 e sul Long Covid. In un contesto in cui l’informazione è fondamentale per la tutela della salute pubblica, eventi come questo giocano un ruolo cruciale nel fornire informazioni affidabili e basate su evidenze scientifiche.