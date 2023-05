La nuova linea di party games dedicata ai pubblico dei “Kidults”, Yas!Games, sarà presente a Yas!Games presenta Bad Choices al Play – Festival del gioco 2023 dal 19 al 21 maggio con tutte le novità, a partire dallo spassosissimo Bad Choices, il party game delle domande scomode. L’obiettivo del gioco è quello di liberarsi prima di tutti gli altri delle carte domanda che si hanno in mano scegliendone una per turno da porre agli altri giocatori nella speranza che la risposta sia un “sì!”. L’aver spiato il cellulare del partner, rubato in un supermercato o essersi ubriacati durante un funerale, sono solo alcune delle duecento e più domande scomode presenti nel gioco.

Le novità non finiscono qui: prossimamente è in arrivo anche Kids Against Maturity, primo gioco di Yas!Games per il target 10+ che farà ridere a crepapelle sia i bambini che le loro famiglie, con un umorismo adatto a tutte le età e allusioni che possono capire solo gli adulti.

Presso lo stand B30, padiglione B della fiera, tutti gli appassionati potranno scoprire l’intera linea di giochi targati Yas!Games, dai più irriverenti e cinici, ai più classici e strategici, da What Do you Meme? e le sue espansioni, passando da Buzzed fino a Stupid Death, saranno tantissimi i titoli che i visitatori potranno provare presso i tavoli dimostrativi ed acquistare direttamente allo stand, dove non mancheranno tante imperdibili promozioni esclusive attive solo nei giorni della fiera.

Ideata per garantire un divertimento all’insegna dell’ironia più sfrenata, la linea Yas!Games propone numerosi prodotti dedicati ai giocatori 18+, con alcuni titoli pensati al target 12+, perfetti per arginare la noia delle classiche serate passate in casa, con un intrattenimento di qualità. Tra i party games più irriverenti e apprezzati c’è What Do You Meme?, core game di YAS!Games, che non si arresta e si conferma un must have nelle serate tra amici passate intorno a un tavolo, tanto che dall’inizio dell’anno è salito al 2° posto dei Top 150 Items della categoria Games&Puzzles con una crescita del +121,6%*. L’esilarante linea di giochi è presente nella stessa classifica anche con New Phone Who Dis? e si posiziona come vincitrice indiscussa della sottocategoria Top 50 Items Adult Games con 15 giochi in classifica.

