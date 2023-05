Un video diventato virale su TikTok è costato a Hyundai 200 milioni di dollari

In sede di mediazione, Hyundai ha deciso di pagare circa 200 milioni di dollari in risarcimenti per chiudere in tempi rapidi una class action nata da una serie di video diventati virali su TikTok. Il produttore automobilistico ha accettato chiudere il caso con una transazione di un valore massimo di 200 milioni di dollari, che dovrebbero compensare i circa 9 milioni di proprietari americani di auto Hyundai e Kia.

Di questi, circa 145 milioni di dollari sono destinati a coprire le perdite dirette sostenute dai clienti il cui veicolo è stato rubato o danneggiato e non era coperto da assicurazione. Le aziende dichiarano inoltre che copriranno le franchigie assicurative, i premi assicurativi più elevati e altre spese correlate.

L’accordo copre una vasta gamma di veicoli Hyundai e Kia prodotti tra il 2011 e il 2022, inclusi Elantra, Santa Fe e Tucson. Rientrano nell’accordo anche le vetture Genesis Coupe prodotte tra il 2011 e il 2014. I marchi pagheranno fino a 6.125 dollari per proprietario per la perdita totale di un’auto e fino a 3.375 dollari per i danni al veicolo e a eventuali oggetti personali.

In risposta ad alcuni video che mostravano come rubare le auto in questione sfruttando un difetto di progettazione, i due marchi avevano già offerto alle concessionarie un kit per migliorare la prevenzione contro i furti di alcuni modelli d’auto. Altri veicoli riceveranno l’aggiornamento a giugno. Come parte dell’accordo, Hyundai e Kia offriranno anche fino a 300 dollari per aiutare i conducenti ad acquistare dispositivi antifurto.