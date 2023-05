“Twitter non è più ad alto rischio, potete acquistare nuovamente spazi pubblicitari”

La più grande agenzia pubblicitaria del mondo non considera più Twitter come una piattaforma “ad alto rischio” ora che Linda Yaccarino, ex responsabile della pubblicità di NBCUniversal, è in procinto di sostituire Elon Musk come CEO di Twitter. Secondo fonti citate dal Financial Times, GroupM, di proprietà di WPP, ha rimosso la classificazione “ad alto rischio” lunedì e ha informato i suoi clienti che l’azienda è “cautamente ottimista” sulla nomina di Yaccarino.

GroupM aveva designato Twitter come “ad alto rischio” lo scorso novembre e aveva avvertito i suoi clienti di non acquistare pubblicità sulla piattaforma a seguito dell’acquisizione di Elon Musk per 44 miliardi di dollari. All’epoca, l’agenzia pubblicitaria aveva citato preoccupazioni come numerosi utenti “verificati” che impersonavano account di alto profilo su Twitter e l’esodo di dirigenti di Twitter che hanno lasciato o sono stati allontanati dall’azienda. Altre agenzie pubblicitarie come IPG e Omnicom Media Group avevano consigliato in modo simile ai loro clienti di sospendere la spesa per annunci pubblicitari su Twitter in attesa di delucidazioni.

Secondo il Financial Times, GroupM ha atteso che Twitter riempisse nuovamente le posizioni chiave del suo team dirigenziale e che il livello di contenuti dannosi sulla piattaforma, che secondo numerose fonti è aumentato sotto la guida di Musk, tornasse alla “normalità”.