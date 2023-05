Scoperta la Super Terra TOI-244 b: un nuovo esopianeta che però ha una particolarità molto strana

Un esopianeta a densità incredibilmente bassa, soprannominato Super Terra, è stato riportato in un recente articolo scientifico, secondo quanto scritto su Phys.org. Secondo il sito, il termine Super Terra si riferisce a qualsiasi pianeta più massiccio della Terra ma non grande quanto un Mini Nettuno (a riprova del fatto che il pubblico americano misura letteralmente con tutto tranne che con il sistema metrico). Il pianeta, designato TOI-244 b, è stato scoperto nell’ambito di un’indagine condotta dalla NASA, che prevede l’identificazione di migliaia di altri esopianeti e altri oggetti celesti di interesse nel prossimo futuro. L’indagine che ha confermato l’esistenza della Super Terra a bassa densità cerca di studiare oltre 200.000 delle stelle più luminose della galassia conosciuta, confermandone 331 al momento ad oggi.

Le dimensioni della Super Terra e le domande sulla sua strana densità

Utilizzando uno spettrografo cileno, deliziosamente intitolato ESPRESSO, montato sul Very Large Telescope dell’ European Southern Observatory, un gruppo di astronomi è riuscito a localizzare l’esopianeta nell’immenso e sconfinato vuoto dello spazio, utilizzando la curvatura delle firme della luce. Secondo le specifiche fornite dall’astronomo capo Amadeo Castro-González, la Super Terra è quasi la metà delle dimensioni e della massa del Sole, con un raggio di 1,52 volte quello della Terra e una massa altamente sorprendente di 2,68 volte quella del nostro piccolo pianeta blu. Anche se le specifiche non sembrano supportare l’esistenza di vita aliena, questa massa sembra suggerire che l’esopianeta sia composto principalmente da ferro e silicati, con una serie di elementi altamente volatili presenti per evitare che la massa si espanda. Gli scienziati non hanno ancora trovato una risposta concreta al perché la densità del pianeta simile alla Terra sia così bassa, anche se si prevede che ulteriori esperimenti continueranno nel prossimo futuro.

Nonostante l’esistenza di elementi volatili sulla superficie della Super Terra, o forse proprio a causa di essi, gli scienziati sospettano che le molecole di idrogeno abbiano una presenza significativa sull’esopianeta, il che porta alcuni a ritenere che sulla superficie possa essere presente dell’acqua. La ricerca di acqua su altri esseri celesti è stata un pensiero costante della comunità scientifica negli ultimi anni, con le recenti notizie di comete che trasportano acqua attraverso la fascia degli asteroidi che dimostrano che l’H2O può, in effetti, sopravvivere in ambienti specifici nello spazio.

Il team di astronomi della NASA ha concluso il suo lavoro citando la Super Terra come un eccellente obiettivo per gli studi atmosferici futuri, sostenendo che le proprietà insolite dell’esopianeta e l’atmosfera estesa che contiene potrebbero servire come ricchezza di conoscenza nascosta in tutto l’universo. Inoltre, la stessa indagine che ha individuato TOI-244 b continua a scandagliare il cielo alla ricerca di altri esopianeti di questo tipo.