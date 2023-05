PlayStation, PS Plus va in tilt: “il gioco scade tra 15 minuti” e poi il crash

Numerosi utenti hanno segnalato che ieri non è stato possibile riprodurre i giochi del catalogo di PS Plus. Un fastidioso bug lo impediva.

Diversi utenti hanno segnalato alcuni problemi sperimentati durante la riproduzione del servizio PS Plus di Sony. Diversi commenti comparsi nei forum di Reddit, ResetEra e NeoGAF segnalano che a vari utenti viene mostrato un avviso che recita “Il gioco scadrà tra 15 minuti” quando si tenta di riprodurre un gioco. Subito dopo la comparsa dell’avvisto, gli utenti vengono riportati sulla schermata principale di PlayStation. Insomma, è impossibile utilizzare il servizio.

Il giornalista di Engadget Kris Holt ha spiegato di aver riscontrato lo stesso identico problema mercoledì sera, mentre tentava di giocare a Ratchet and Clank: Rift Apart.

Gli utenti che sperimentano questo problema dicono che sembra accadere con qualsiasi gioco presente nel catalogo di PS Plus. Fortunatamente, sembra che sia possibile tornare al gioco dalla schermata principale e riprendere rapidamente a giocare. Tuttavia, il ciclo si ripete in intervalli regolari di 15 minuti. Sebbene in alcuni casi sia dunque ancora possibile riprodurre i giochi, l’esperienza risulta comunque piuttosto frustrante.

Non è ancora chiaro quanto diffuso sia il problema. Alcuni utenti affermano di giocare senza problemi ai giochi di PS Plus. Inoltre, il bug non ha soluzioni conosciute. Playstation non ha ancora riconosciuto pubblicamente il problema e non ha rilasciato comunicazioni in merito.