Nuovo fossile recuperato in Argentina: un dinosauro dal collo lungo, uno tra i più grandi mai ritrovati

I paleontologi argentini hanno trovato i resti di una nuova specie gigantesca di dinosauro erbivoro dal collo lungo, nella regione meridionale della Patagonia, affermando che l’animale è uno dei più grandi mai scoperti. Il ritrovamento nella Riserva Naturale Pueblo Blanco, presentato giovedì, è stato scoperto per la prima volta dagli scienziati nel 2018. Le ossa del dinosauro erano così grandi da far ribaltare il furgone che le trasportava in un laboratorio di Buenos Aires, anche se nessuno è rimasto ferito e i resti sono rimasti intatti. Il paleontologo Nicolas Chimento ha dichiarato che gli scienziati hanno deciso di chiamare il dinosauro “Chucarosaurus Diripienda”, che significa “strapazzato”, perché è sopravvissuto all’incidente.

Le incredibili misure di Chucarosaurus Diripienda

Con 50 tonnellate e 30 metri di lunghezza, il Chucarosaurus è il più grande dinosauro mai scoperto nella provincia montuosa del Rio Negro. Avrebbe vissuto nel tardo Cretaceo accanto a predatori, pesci e tartarughe marine. L’osso del femore del Chucarosaurus, che misurava 1 metro e 90, era diviso in tre parti, ognuna delle quali pesava oltre 100 chilogrammi e richiedeva almeno tre persone per essere sollevata, hanno dichiarato gli scienziati. La Patagonia è stata la patria dei più grandi dinosauri divoratori di piante del mondo, come il colossale Patagotitan mayorum, il più grande dinosauro mai scoperto, anche se gli scienziati non sanno ancora perché le specie di questa regione siano cresciute così velocemente e, in alcuni casi, non abbiano mai smesso di crescere durante la loro vita. Il paleontologo Matias Motta ha detto che mentre il Chucarosaurus, un sauropode, rivaleggiava con altri giganti della Patagonia per dimensioni e peso, le caratteristiche dei fianchi, degli arti anteriori e posteriori suggerivano che fosse più snello e aggraziato. Circa 140 specie di dinosauri sono state scoperte in Argentina, che si colloca tra i primi tre Paesi al mondo per ricerche e scoperte insieme a Cina e Stati Uniti.