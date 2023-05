L’Heinz Remix è un distributore di salse per, letteralmente, tutti i gusti

Kraft Heinz ha presentato il distributore Heinz Remix che consente di personalizzare le salse attraverso un’interfaccia touchscreen. Si possono scegliere le basi delle salse e poi aggiungere uno o più “aromi” a scelta. Ad esempio, è possibile creare una maionese al mango con un retrogusto… piccante. Insomma, massima libertà creativa.

L’azienda prevede di testare Heinz Remix presso alcuni ristoranti e catene di fast food selezionati entro la fine del 2023. Heinz non ha spiegato quanto i ristoranti dovranno pagare per installare la macchina nei loro locali.

L’esistenza della macchina non è sorprendente. Distributori personalizzati di bevande come il Freestyle di Coca-Cola hanno portato ad un aumento degli affari nei ristoranti. Peraltro, il funzionamento dell’Heinz Remix è molto simile a quello dei distributori Freestyle di Coca-Cola, dove il cliente può scegliere il gusto principale della bevanda (Coca-Cola, The alla Pesca, Sprite e via dicendo), il dolcificante (normale, Zero, Light, senza caffeina…) e quindi un’aroma extra. I distributori Freestyle sono l’unico modo per bere una Coca-Cola alla vaniglia o alla ciliegia in Italia senza passare per aziende che le importano dall’estero.

Kraft ha spiegato di interpretare Heinz come un modo per promuovere alcune delle sue salse più esotiche… e per crearne di nuove. Sulla base delle scelte dei clienti, Heinz potrebbe decidere di vendere anche nei supermercati quella famosa “maionese piccante al mango” che avevamo immaginato in apertura. Certo, a patto che milioni di persone decidano di scegliere questa combinazione usando un Heinz Remix.