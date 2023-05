La Blue Origin di Jeff Bezos costruirà il lander della missione Artemis V

La NASA ha scelto l’azienda che si occuperà del terzo allunaggio del programma Artemis con equipaggio. Blue Origin di Jeff Bezos costruirà il sistema di atterraggio per Artemis V, che attualmente è previsto per il lancio nel settembre 2029. Sebbene non abbiano menzionato la scelta del veicolo, l’azienda sta già lavorando su un modulo lunare chiamato Blue Moon. Boeing, Lockheed Martin e Draper sono tra le aziende coinvolte nel progetto della NASA. L’appalto della NASA ha un valore di 3,4 miliardi di dollari, e Blue Origin ha dichiarato durante l’evento di annuncio che contribuirà “ben oltre” quella cifra con fondi propri.

Un volo della capsula Orion porterà quattro astronauti sulla Luna, dove due membri dell’equipaggio utilizzeranno un modulo lunare di Blue Origin attraccato alla stazione spaziale Gateway per atterrare sul polo sud lunare. Trascorreranno una settimana svolgendo passeggiate lunari, operazioni con il rover e esperimenti scientifici, mentre gli altri astronauti si occuperanno della stazione Gateway.

La NASA ha già scelto la navetta Starship di SpaceX per il primo (Artemis III) e il secondo (Artemis IV) allunaggio con equipaggio. L’agenzia ha annunciato che ora accetterà ulteriori proposte per un secondo modulo lunare: sia per “favorire la competizione” tra aziende diverse, sia per avere un veicolo di backup su cui ripiegare in caso di imprevisti.