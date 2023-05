Italia, 30 milioni di euro a sostegno degli italiani che perderanno il lavoro a causa delle IA

L'Italia stanzierà 30 milioni per finanziare corsi di formazione destinati agli italiani a rischio di perdere il lavoro a causa dell'automazione e delle IA avanzate.

Lunedì il Governo italiano ha annunciato che stanzierà 30 milioni di euro per migliorare le competenze delle persone disoccupate e dei lavoratori il cui impiego potrebbe essere maggiormente a rischio a causa dell’avanzamento dell’automazione e dell’intelligenza artificiale.

Secondo un rapporto del Fondo per la Repubblica Digitale (FRD), istituito nel 2021 dal governo per potenziare le competenze digitali degli italiani, il 54% delle persone tra i 16 e i 74 anni non possiede competenze digitali di base, rispetto a una media del 46% nell’Unione Europea.

Il finanziamento per il miglioramento della formazione sarà distribuito in due modi, ha dichiarato il FRD.