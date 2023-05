Il Titanic con dettagli mozzafiato grazie a nuove scansioni 3D

Secondo un articolo della BBC, gli scienziati sono riusciti a creare una scansione completa in 3D dello sfortunato transatlantico White Star, il Titanic. I creatori descrivono la scansione come una sorta di rimozione dell’acqua dal relitto, consentendo alle persone di ispezionare il Titanic senza essere inibiti dalla torbidezza delle profondità marine. La scansione permette ai ricercatori di vedere il relitto della nave di 269 metri nel suo complesso, invece di poter vedere solo piccole sezioni alla volta.

Secondo la BBC, gli scienziati sperano che la tecnologia di scansione 3D aiuti a rispondere ad alcune domande su ciò che è accaduto davvero alla nave. Alcune domande senza risposta includono se un incendio abbia danneggiato lo scafo, se la nave andava troppo veloce e perché esattamente si è spezzata in due. Secondo il documentarista Parks Stephenson, gli scienziati non sono nemmeno sicuri di quale lato della nave abbia colpito l’iceberg. Queste nuove scansioni 3D potrebbero aiutare a far luce su questi misteri.

Scansioni a km di profondità

Le scansioni provengono da una spedizione del 2022 che ha inviato sommergibili remoti dotati di scanner a 1 km sotto la superficie per ottenere scansioni dettagliate di ogni centimetro quadrato. Ci sono volute più di 200 ore per ottenere una scansione completa di ogni angolo del relitto. Il modello 3D risultante è così intricato che sono stati catturati dettagli piccoli come il numero di serie su una delle eliche del Titanic e le scarpe lasciate sul fondo dell’oceano. Mostra anche bottiglie di champagne non aperte, intricate lavorazioni metalliche reti di ferro delle sezioni più danneggiate del relitto. Secondo Gerhard Seiffert, che ha pianificato la spedizione, la parte più difficile del processo è stata la scansione di tutte le parti non interessanti, come il fango tra i detriti.

Questa mappatura era necessaria per fornire un contesto alle parti interessanti, mostrando la loro posizione sul fondo marino in relazione al resto del relitto del Titanic. Le scansioni sono state effettuate da Magellan Ltd, una società di mappatura delle profondità marine che di solito fornisce assistenza per la perforazione dei fondali marini e il recupero dei minerali. La società di produzione di documentari Atlantic Productions ha partecipato alla spedizione. La società prevede di produrre un documentario sulle scansioni 3D.

In totale, sono state scattate oltre 700.000 immagini 3D del Titanic da ogni angolazione. Queste immagini sono state unite per mappare accuratamente l’intera nave così come esiste oggi.