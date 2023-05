FRIDA: il robot artista che supporta gli essere umani per creare opere d’arte

FRIDA è un braccio robotico con un pennello attaccato al nastro adesivo che utilizza l’intelligenza artificiale per collaborare con gli esseri umani alla realizzazione di opere d’arte. Il robot utilizza modelli di intelligenza artificiale simili a quelli che alimentano strumenti come ChatGPT e DALL-E 2 di OpenAI, che generano rispettivamente un testo o un’immagine in risposta a una richiesta. FRIDA simula il modo in cui dipingerebbe un’immagine con pennellate e utilizza l’apprendimento automatico per valutare i suoi progressi mentre lavora. I prodotti finali del robot artista sono impressionistici e stravaganti. Manca un po’ di precisione ma se FRIDA commette un errore, lo rielabora, incorporando la macchia di vernice errata nel risultato finale. “C’è un dipinto di una rana ballerina che penso sia venuto molto bene“, ha detto Peter Schaldenbrand, uno studente di dottorato della School of Computer Science presso l’Istituto di Robotica che lavora con FRIDA ed esplora l’intelligenza artificiale e la creatività. “È davvero divertente, e credo che la sorpresa di ciò che FRIDA ha generato sulla base dei miei input sia stata davvero divertente da vedere“. FRIDA, che prende il nome da Frida Kahlo, sta per Framework and Robotics Initiative for Developing Arts. Il progetto è guidato da Schaldenbrand insieme ai membri della facoltà del RI Jean Oh e Jim McCann, e ha attirato studenti e ricercatori di tutta la Carnegie Mellon University.

Come funziona FRIDA

Gli utenti possono indirizzare FRIDA inserendo una descrizione testuale, inviando altre opere d’arte per ispirarne lo stile o caricando una fotografia e chiedendogli di dipingerne una rappresentazione. Il team sta sperimentando anche altri input, tra cui l’audio. Hanno fatto ascoltare “Dancing Queen” degli ABBA e hanno chiesto a FRIDA di dipingerla. “FRIDA è un sistema robotico di pittura, ma non è un artista”, ha detto Schaldenbrand.

“FRIDA non genera idee per comunicare. FRIDA è un sistema con cui un artista potrebbe collaborare. L’artista può specificare obiettivi di alto livello e FRIDA può eseguirli “. Il team presenterà l’ultima ricerca del progetto, “FRIDA: A Collaborative Robot Painter With a Differentiable, Real2Sim2Real Planning Environment” alla 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation che si terrà a maggio a Londra.