Dawson’s Creek: Katie Holmes ha rivelato che si è discusso di un reboot

In un’epoca in cui la nostalgia ha prodotto e sta producendo molti reboot e sequel, anche Dawson’s Creek non poteva esimersi da questo tipo d’influenze: di recente Katie Holmes ha rivelato che in passato ci sono state discussioni relative ad un possibile reboot.

Ecco le sue parole:

Se n’è parlato abbastanza durante gli scorsi anni, ma c’era anche l’intenzione di proteggere ciò che è stato fatto. Quel telefilm è una sorta di capsula del tempo, portarlo ai tempi d’oggi potrebbe renderlo sbiadito. Dawson’s Creek è ambientato in un periodo storico precedente ai telefoni cellulari, ed i personaggi avevano un qualcosa d’innocente che piaceva molto al pubblico. Non sono sicura che la cosa funzionerebbe anche oggi.

E poi ha concluso:

Fino a quando non ci sarà una vera ragione per realizzarlo, non credo che qualcuno dirà che bisogna per forza farlo.

Ricordiamo che Dawson’s Creek è una serie che si è sviluppata su 128 episodi per sei stagioni, dal 1998 al 2003. Attualmente la serie è disponibile su Prime Video.